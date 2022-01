La mayoría de los pacientes hospitalizados por COVID no están vacunados: Dadis

La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno, dio a conocer que más del 70% de los pacientes hospitalizados por COVID en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), corresponde a pacientes no vacunados. De 115 pacientes hospitalizados en el periodo señalado, 71 no cuentan con esquema de vacunación, 35 presentan esquema completo de vacunación y 9 no lo habían completado. (Lea: Cartagena suma más de 2 mil contagios y nueve fallecidos por COVID)

“Después de realizar un estudio al comportamientos de hospitalizaciones a pacientes con este virus se logró identificar que el 71.6% de la población que ingresa a estos servicios no se encontraban vacunados. Eso quiere decir que las campañas para completar los esquemas de vacunación ha funcionado”, dijo.