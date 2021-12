La otra cara de los peajes: desempleo y hasta ataques con gas pimienta

“Ellos vienen le pegan a las trabajadoras, las escupen, en un 90% son mujeres y de esas un 60% son madres cabeza de hogar, pero eso no le importa al Distrito”.

Trabajador de peajes

“Aquí agreden a los trabajadores, hace como 20 días lanzaron gas pimienta, se le dio la incapacidad a la trabajadora y hay una foto de la policía donde le quita el gas pimienta. Esa no es ninguna manifestación pacífica”, expresó el trabajador, quien asegura que en esa ocasión no se procedió a detener a la persona, solo se le quitó el gas pimienta sin hacer correctivos.

El Universal habló con Fidian García, el Capitán No más, representante del Comité antipeajes, quien manifestó que en las protestas recientes no se han presentado agresiones a los trabajadores y que incluso en las protestas del lunes, el comité mantuvo una distancia de la otra protesta para evitar desencuentros.

A un paso del desempleo

“La empresa ha respetado el tema de los despidos masivos y despidió a unos 40 y tantos trabajadores y se logró un acuerdo con los otros para la terminación del contrato de mutuo acuerdo y eso implico para todos ellos un pago de una indemnización. El único peaje que está recaudando es este (La Heroica) y ya estas personas ilegales llevan aquí cinco días”, cuenta el trabajador de peajes.

Sin embargo, por su parte el Capitán No más, aclara que “los peajes recuperaron entre 2016 y 2015 su Tasa Interna de Retorno (TIR), así que no es responsabilidad del comité antipeajes el despido de esos ciudadanos. Ahora, esos ciudadanos tienen el derecho a trabajar, pero ese derecho no puede estar por encima de un interés general de una ciudadanía que manifiesta estar cansado de seguir pagando algo que ya está pago”.

El representando de los trabajadores expresa que “no va a haber cómo pagar el salario a los trabajadores restantes, lo que pone en riesgo el empleo de 215 personas que tenemos en este momento”. Por ello pide que se les permitan seguir trabajando y se respete el acuerdo al que se llegó con el Distrito.

Por su parte, García dice que se sabía que esas personas quedarían sin empleo. “Según la tesis de ellos (la Concesión), en diciembre de 2020 les faltaba 0.36% para alcanzar la TIR. O sea que de todas maneras se iban a ir este año y tenían que liquidar al personal. Convocamos a las empresas que se han ahorrado dinero desde que están las talanqueras arriba, a que vinculen en su planta de personal a estos funcionarios que fueron despedidos”, expresa García.