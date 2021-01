La propuesta para caracterizar a los motociclistas de Cartagena

La intención de por fin censar a los motociclistas de Cartagena es de vieja de data. Sin embargo mientras la inseguridad aumenta y el mototaxismo se descontrola aún no se han visto indicios de que la caracterización pueda ser una realidad, más allá de algunas reuniones preliminares que se han realizado en reiteradas ocasiones con representantes del gremio mototrabajador. (Lea aquí: Se reactiva la propuesta de censar a los motociclistas de Cartagena)

“El proyecto surge de esa necesidad de identificar quien es el mototrabajador y nace también por iniciativa de ellos mismos, siempre que hay un acto delictivo lo atribuyen a los mototaxistas y no siempre es así. Entonces mientras no exista una base de datos donde esté toda la información y que esta base esté articulada con los organismos, ya sea de la Secretaría del Interior, la Policía, Datt, no se podrá determinar quién es el conductor de determinada motocicleta”, señaló César Rivero, ingeniero que diseñó la propuesta.

Así funciona

Lo que propone el sistema es una plataforma o software donde se haga el empadronamiento de cada uno de los conductores de moto con el vehículo, de tal manera que queden asociados. De esta forma, si eventualmente el conductor deja de manejar moto o cambia de vehículo, deberá hacer una actualización en el sistema.