La razón por la que en Cartagena hay menos taxis e Indrive en las calles

Karina Esquiva

¿Qué dicen algunos conductores?

El Universal contactó a Joel Smith Alcázar, conductor de la plataforma, quien explicó cómo ha sido la situación en esta última semana con la renovación de la licencia. “Entre nosotros hay muchos conductores vencidos, a los que se les acabo el plazo para renovar la licencia, incluso hay algunos que no tienen ni licencia. Los dueños que los carros no van a dar un carro particular a una persona que esté vencida o en su defecto sin licencia, por eso desde el 20 de junio para acá la situación se ha puesto maluca para muchos”, explicó Smith Alcázar, taxista y conductor de la plataforma Indrive. Lea también: ¿A la par de los taxis? Quejas por servicios de Indrive en lunes sin moto

También agregó: “para nadie es un secreto que trabajar con vehículos particulares hace parte de la informalidad. Me han dicho que el mismo tránsito ha permitido que los carros particulares trabajen para luego inmovilizarlos, esto lo han convertido en un negocio, o como si fuera una especie de vacuna. Esto sumado a la subida de la gasolina, y lo caro que sale hacer el trámite de la licencia. Así como hay personas irresponsables que no han hecho el trámite por descuido, hay gente que no lo ha hecho simplemente porque no tiene plata. Estas problemáticas parece que nos afectara solamente a nosotros, pero la verdad es que afecta directamente a todas las personas que podríamos transportar a diario”, concluyó.