La razón por la que gremios piden flexibilidad en exigencia de carnet

Por su parte, Fenalco señala que si bien hay disminución en ventas, piden que los mandatarios locales tengan flexibilidad en el decreto. “Hay muchas dudas y preocupaciones que deben ser resueltas con prontitud para que se facilite no solo el cumplimiento de la medida por parte de los administradores, sino por parte de la propia autoridad”.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Bolívar y la Asociación de Bares y Discotecas (Asobares) Cartagena señalaron que no están en contra de la vacunación contra el COVID-19, pero tienen incertidumbre porque las pérdidas económicas con esta nueva reglamentación sería algo catastrófico para ellos.

Propuesta

Los gremios económicos le piden al Gobierno que en Cartagena aún no se exija el esquema completo de vacunación, al considerar que la ciudad no cuenta con el 70% de los ciudadanos inmunizados, además de las quejas por no poder descargar su certificado en “Mi Vacuna”.

A corte del 22 de noviembre, en el Corralito de Piedra se habían aplicado 408.174 segundas dosis y 101.324 monodosis, es decir, que 509.498 personas tienen el esquema completo de vacunación.

“El 49% de los cartageneros ya cuenta con el esquema completo de vacunación. El 75% se ha aplicado entre primeras y dosis únicas”, destacó Ana Margarita Sánchez, coordinadora del Plan de Vacunación del Distrito.