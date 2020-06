La reactivación del turismo debe ser un entorno seguro

Se espera que julio sea el mes en que se arranque con la reactivación del turismo en Cartagena, uno de los primeros sectores económicos en sentir el impacto de la llegada de la pandemia provocada por el coronavirus. Pero lograr esta aprobación de los protocolos de bioseguridad que hagan del turismo una actividad confiable y segura no será simple. Por eso Corpoturismo tomó la batuta y conociendo que el nuevo Plan de Desarrollo abre la oportunidad de generar escenarios de alistamiento por parte del destino y los subsectores involucrados en la actividad, se pusieron en la tarea de generar espacios de diálogos constructivos de ciudad para fomentar la reactivación del turismo bajo premisas de orden y sostenibilidad.

“Es una parte de los procesos de alistamiento del destino, no hay claridad sobre aperturas aún; pero sin duda alguna, el destino no puede esperar a las fechas, debemos estar listos para cuando se den. Aquí es de vital importancia involucrar no solo a las autoridades competentes en el orden de estas actividades, sino también a operadores de servicios y comunidades, que tienen deberes para el correcto funcionamiento de la actividad turística en Cartagena” resaltó Irvin Pérez, presidente ejecutivo de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo).