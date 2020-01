La ‘reina’ que soñó con oro en los Nacionales y hoy está al borde de la muerte

Con sed de triunfo. Así llegó a Cartagena el pasado 2 de diciembre Luz Andrea Herrera Idárraga a los V Juegos Paranacionales Bolívar 2019. Ella, ajedrecista ganadora de una medalla de oro en los Paranacionales de 2015 en Ibagué, viajó con la ilusión de conquistar dos nuevas medallas para la delegación de Bogotá.

Lastimosamente esta ‘reina’ no pudo hacer ningún movimiento en el tablero. En su primera noche en la ciudad, mientras estaba en el hotel descansando, sufrió una trombosis cerebral que la dejó, hasta el día de hoy, postrada en una cama de la Unidad de Cuidados Intermedios del Nuevo Hospital de Bocagrande.

Luz comenzó a convulsionar y fue llevada a la Clínica San José de Torices, donde solo le diagnosticaron una supuesta intoxicación y la regresaron al hotel. Horas después le dijo a una sobrina que la estaba acompañando que sentía dormido medio cuerpo y sufrió la trombosis que la atrapó en un jaque del que no ha podido liberarse. Fue llevada de urgencias al Nuevo Hospital de Bocagrande, donde permanece.

Ha pasado un mes y medio desde aquel trágico ataque y solo sus padres, que viajaron al conocer la noticia, acompañan a quien figuraba como una de las principales esperanzas de oro para Bogotá en los juegos.

“Nuestra hija no ve, no oye, no entiende, no habla, no sabe nada. Está postrada en una cama y fue totalmente abandonada por las personas del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deportes de Bogotá), quienes la trajeron a competir”, dicen Darío Herrera Valencia y Ana Elcy Idárraga de Herrera, de 76 y 72 años respectivamente.

UNA REINA OLVIDADA

Terminados los Juegos Paranacionales, la delegación de Bogotá regresó a casa. Todos menos Luz Andrea. Sus padres aseguran que nadie de la Alcaldía de Bogotá, ni de la administración de Enrique Peñalosa ni de Claudia López, se ha comunicado con ellos para ayudarlos. “Ellos alegan que como no fue un accidente, no pueden hacer nada, pues no les corresponde”, dicen.

Hasta la fecha, la EPS de Luz ha corrido con los gastos médicos, como corresponde. Mientras que sus padres, con mucho esfuerzo, deben pagar todos los costos de su estadía en una Cartagena en temporada alta para estar al lado de su hija. Aseguran que después de tanto tiempo, ya no esperan que la Alcaldía de Bogotá o los organizadores de los Juegos hagan algo por ellos, pero quieren que su historia sirva para que los entes gubernamentales no abandonen a sus deportistas ante el más mínimo atisbo de jaque.

“Lo que buscamos es que nuestras instituciones cambien su forma de pensar respecto a la protección de las personas que mandan a otras partes a competir. Más con los que están en condición de discapacitados, como los que participan en los Paranacionales. Que los atiendan. ¿Qué tal que ella no tuviera EPS? ¿Quién iba a responder?”, pregunta Darío.

La familia de Luz instauró una acción legal contra el IDRD, pero el fallo no salió a su favor. “Nosotros nos hemos gastado en todos estos días más de $10 millones en alojamiento, transporte, cremas humectantes, paños, pañitos húmedos y demás. La EPS ha respondido, pero ellos (IDRD) fueron los que la trajeron. Deberían tener algún seguro que cubra todo”, agrega Ana, quien visita a su hija dos veces al día; en la mañana y en la tarde.