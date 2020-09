“La salud sigue siendo tan importante como la economía”

Con un 16% de positividad en muestras (de cada 100 pruebas, 16 salen positivas) y una tasa de reproducción (RT) de 1.06 (capacidad que tiene una persona de contagiar a otras), Cartagena se posiciona como una de las ciudades a nivel nacional con mejores indicadores en el manejo del coronavirus.

Así quedó claro en la sala situacional llevada a cabo ayer en la Universidad del Sinú, donde semanalmente se reúnen las autoridades en salud de la ciudad a evaluar el panorama en materia de COVID-19 en Cartagena y así presentar recomendaciones a la Alcaldía con relación al manejo del virus.

“Desde junio, todos los martes se reúne un equipo interdisciplinar de epidemiólogos de la universidad junto con los representantes de las EPS, IPS, Dadis y en general todos los sectores que tienen injerencia en el tema de la salud, esto a través del convenio de asistencia técnica que se tiene con la Alcaldía”, explicó Milena Hernández, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad del Sinú.

Allí participó quien funge como gerente para el manejo del COVID-19 en la ciudad, Juan Manuel Benedetti, quien fue designado por el Ministerio de Salud en mayo. “La realidad es que estamos en una parte baja del pico de la pandemia. Vemos cómo el RT está en alrededor de 1.06 y el porcentaje de positividad en 16%; esos indicadores nos hacen ver que la situación en la ciudad ha mejorado ostensiblemente y que por ello se decidió mantener la apertura económica y de los cielos -vuelos-, no solo a nivel nacional, sino también internacional”, explicó.

Benedetti resaltó que además de estos dos indicadores, Cartagena ha mejorado en términos de ocupación UCI y en número de muertes, registrando en promedio una muerte diaria (aunque se han dado casos de varios días consecutivos sin fallecimientos) cuando anteriormente la media era de 14 muertes al día.

“Son varios los factores los que se están dando para esto. Uno es el mismo curso de la enfermedad, que comenzó de forma ascendente y que cuando hay una curva de contagios importante y un número menor de susceptibilidades comienza a descender. Otro son las medidas como el aislamiento y la vigilancia en salud pública para el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento de las personas”, manifestó.

Sin embargo, agregó que no se debe perder de foco, que a pesar de estas cifras el virus sigue circulando y que hasta el momento no hay ningún tipo de medidas médicas como vacunas que puedan dar confianza. “Mientras eso no se dé, el virus va a permanecer con nosotros y es probable que el número de contagios aumente o disminuya. Puede que tengamos pequeños picos semanales, por ejemplo, cuando haya fines de semanas más largos y la gente quiera reunirse o cuando eliminen el pico y cédula”, expresó.

A pesar de eso, destacó la disminución en indicadores como la letalidad que ahora está en 1.6, cuando en junio durante el pico se encontraba en 2.8, y también en el índice de contagio, situado actualmente en 50 por cada 100 mil habitantes.

“Esta situación tiene tres pilares básicos: la salud, la sociedad y la economía. En estos momentos, cuando ya se ha pasado un poco de la salud a la economía por la reactivación, es cuando no debemos bajar la guardia porque la salud sigue siendo importante, y si en algún momento caemos en un rebrote y se da un aumento en ocupación de camas, que es un problema de salud pública, la economía tiene que hacer un freno. La salud sigue teniendo tanta importancia como la economía”, expresó Benedetti, quien exhortó a los cartageneros a continuar aplicando las medidas de bioseguridad.