La Semana Santa dejó 741 órdenes de comparendo impuestas por el Datt

Resultados

Bajo el liderazgo de la subdirección Técnica y Operativa de la institución, un total de 741 órdenes de comparendo fueron impuestas en las 90 acciones de control desarrolladas por los grupos operativos de agentes de tránsito que cumplieron sus labores en diferentes modalidades de acción, como puntos fijos, puestos de control especializados y patrullajes en las zonas determinadas para ejercer la autoridad en el control y regulación del flujo vehicular, y supervisión de la seguridad de peatones.

El informe describe que el mayor registro de estos comparendos fue aplicados a 470 conductores de motocicletas, seguido de 159 de automóviles, 42 de camionetas, 22 de camperos, 15 de camiones, 10 de tractocamiones, 10 de buses, 10 de busetas, 2 de motocarros y 1 de otras tipologías.

Estas fueron las infracciones

De las 741 órdenes de comparendo aplicadas por los agentes de tránsito del DATT, las infracciones más frecuentes fueron: Transitar por sitios restringidos en horas prohibidas por los decretos distritales (204); conducir sin licencia de conducción (103); vencimiento de certificado de revisión técnico mecánica (81); incumplimiento de normas de tránsito (61); conducir sin SOAT (59); exceso de límites de velocidad (44); no portar la licencia de conducción (37); estacionar en sitios prohibidos (34).

Otras infracciones cometidas en esta semana fueron por transporte ilegal (17); por maniobras peligrosas (15); conducir con licencia de conducción vencida (12); no portar la licencia de tránsito (11); no acatar las señales del agente de tránsito (10); bloquear una calzada o intersección con un vehículo (8); no detenerse en luz roja o amarilla del semáforo ni señal de pare (6); conducir en estado de embriaguez (6); no portar las tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura (5); exceder la capacidad autorizada (4); conducir en andenes, aceras y plazas peatonales (4); no portar equipo de carreteras (3); transitar en contravía (3); conducir sin placa o permiso vigente (2); no informar el cambio de motor o color del vehículo (2) y transportar cargas superiores a la permitida (2).

En el Centro Histórico

Dentro de los frentes de trabajo trazados por el DATT en esta semana, fueron realizados recorridos por la ciudad vieja con el propósito de controlar el estacionamiento en zonas prohibidas con inmovilización de vehículos, supervisión de operación de coches turísticos, regulación de algunos puntos para mejorar la movilidad peatonal y evitar la congestión vehicular del sector bastante concurrido en esta temporada.

Zonas turísticas

En las áreas de playas como el embarcadero en Bocagrande, área biosegura de Playa Azul en la Boquilla y sectores de El Laguito y Castillogrande, los agentes de tránsito regularon y aplicaron órdenes de comparendo a conductores estacionados en zonas prohibidas. De igual manera, se mantuvieron campañas como ¡Parquéate en el Respeto! Así mismo, hubo controles a los buses intermunicipales que ingresaron a estas zonas para evitar que permanecieran parqueados en los espacios no permitidos, dando cumplimiento al Decreto Distrital 388 de 2021.

Otros de los dispositivos activados para garantizar la seguridad en las vías, fueron los seis operativos de control de velocidad realizados en la zona de Mamonal, avenida Santander y a la altura del barrio Policarpa. De igual forma, gracias a recorridos de control, fue supervisado el ordenamiento vial en la zona de parqueo a las afueras del convento de la Popa y otros sitios religiosos visitados en la Semana Mayor.

Durante operativos de alcoholemia, fueron realizadas 30 pruebas pasivas a conductores de vehículos de servicio de Transporte Público Colectivo, de las cuales resultó positivo un conductor de la ruta de Vehitrans a quien se le aplicaron las órdenes de comparendo respectivas e inmovilización del vehículo.

Pedagogía en seguridad vial

Ante la afluencia de visitantes en temporada de la Semana Mayor, el área de Educación Vial adelantó un ciclo de actividades para mover mensajes de pedagogía en seguridad vial, instaladas en puntos estratégicos como el kilómetro 0 de la vía al mar, Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, Terminal de Transportes, Centro Histórico y entrada a zona turística en Bocagrande, bajo la consigna: ‘¡Guardemos lo más sagrado, que tu mejor reflexión en la Semana Mayor, sea guardar la vida en la vía!

Durante estas jornadas, los ciudadanos fueron informados de las medidas temporales sobre restricciones en circulación, respeto a las normas del Código de Tránsito, control de velocidad, uso del transporte legal, y se les recordó mensajes vitales de autocontrol y autocuidado mediante el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad al utilizar el transporte público colectivo, individual y masivo.

Desde el lunes 29 de marzo, fueron instaladas las Aulas Móviles Salvavidas en las localidades, con charlas informativas de seguridad vial que llegaron a más de 280 ciudadanos de forma directa y más de 130 indirectos que recibieron el mensaje de la autoridad de tránsito de Cartagena. También en este mismo periodo, se realizaron intervenciones pedagógicas, acercándose a unos 940 ciudadanos cartageneros y visitantes, en toda una apuesta por sensibilizarlos hacia una conducta responsable en cualquiera de sus roles en las vías para prevenir y controlar los riesgos de accidentalidad en esta época del año, tras aumentar el número de automotores y el flujo peatonal.

“Estos resultados obtenidos con el apoyo y compromiso del cuerpo operativo y del equipo de Educación Vial durante la temporada turística enmarcada en la Semana Mayor, responden a la agenda propuesta en el Puesto de Mando Unificado liderado por el alcalde, William Dau, e impulsan además, la gestión misional de nuestra entidad para seguir incrementando un plan de acción de cara a fortalecer las condiciones de movilidad en Cartagena, como un destino con vías eficientes para que locales y visitantes tengan un desplazamiento satisfactorio y seguro”, precisó Janer Galván, director del DATT.