La verdad sobre el supuesto paro armado en Cartagena y Bolívar

Quien sabe algo de paro armado que anda la derecha avisando que empieza el 12 de febrero? En Monteria la gente anda preocupada, en Cartagena igual, están mandando a abastecerse por ello, quien tenga información comenté, que me toca sacar cita médica nuevamente y me toca viajar.

Que saben ustedes acerca del supuesto paro armado ? Lo hay o no? Ahora cuál es la moneda q buscan con ese #ParoNacional

Comercios y casas cerraron sus puertas para evitar convertirse en “objetivo militar” del grupo armado. Los habitantes de este municipio han evitado brindar detalles de la situación que se vive bajo las intimidaciones del Clan del Oriente, por el temor de que los integrantes tomen represalias contra ellos. Lea también: “Paro armado del Clan del Golfo ha afectado a 73 municipios”, Indepaz

“Buenas tardes para todos en general. Desde hoy a las 6 p. m. empieza un paro. No queremos ver a nadie en las vías ni en la calle, no nos aremos responsables de todo aquel que no cumpla será declarado adjetivo milita todo estará cerrado cualquier tipo de negocio (sic)”, dice, supuestamente, el mensaje que fue difundido por WhatsApp.