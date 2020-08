Más laboratorios hacen pruebas rápidas y confirmatorias de Covid

Se necesita una importante cuota de heroísmo y de natural nacionalismo por la tierra a la que pertenecemos, para asumir el riesgo de enfrentar a un enemigo comprobadamente peligroso, pero además invisible, esperando a cambio la retribución de salvar todas las vidas que fuere posible.

Dentro de ese multidisciplinario ejército de hombres y mujeres valientes del sector salud, que a diario nos defienden de la amenaza del coronavirus, hay un colectivo esencial que bien podríamos considerar el eje de la estrategia para combatir la enfermedad, y son los laboratorios clínicos con todo su personal.

Paralelo a la vital labor que vienen desempeñando frente a esta pandemia los laboratorios de la Universidad de Cartagena, Universidad del Sinú y de la Clínica Medihelp, surgen otros centros clínicos privados de esta categoría al servicio general de la ciudadanía, que de manera silenciosa están igualmente en la tarea de procesar muestras para ‘desarticular’ a ese enemigo que puede estar hospedado en muchos organismos humanos.

Uno de esos laboratorios clínicos es el de la bacterióloga Alicia Gaviria Díaz, en Cartagena.

Cuenta esta profesional que, ante la situación por la que atravesaba el país, entonces ella y el personal que la acompaña en todo este trabajo, tuvieron en su momento que hacerse la rápida terapia de perder el miedo al contagio por Covid-19, y se prepararon para incursionar científicamente en ese cuidadoso terreno de hacer pruebas rápidas directamente a las personas que llegaban al laboratorio a solicitarlas.

“Comenzamos en abril de este año, y hoy ya son más de 1.500 muestras tomadas a cartageneros” mediante la técnica del hisopado nasofaríngeo, para hacer las pruebas rápidas de coronavirus.

Avalado por el Ministerio de Salud, el Laboratorio Clínico Alicia Gaviria Díaz ya está haciendo igualmente la prueba confirmatoria de antígeno, también con hisopado, “que según los estudios ha demostrado tener muy buena sensibilidad”, y es equivalente a la prueba de referencia internacional PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), que es el test comprobatorio de diagnóstico para detectar en el organismo humano un patógeno, en este caso el que produce Covid-19, explica la doctora Alicia Gaviria Díaz, bacterióloga egresada del Colegio Mayor de Cundinamarca, con Magíster en Microbiología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, y coordinadora además del Laboratorio de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo.

Cuenta que al comienzo de la pandemia, a través del Colegio Nacional de Bacteriología, del cual ella además hace parte desde la Junta Directiva, les llegó la misión por parte del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), de realizar un cuadro comparativo de las pruebas de anticuerpos o pruebas rápidas que iban a entrar al país, frente a la prueba de referencia PCR, a raíz de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, y por eso este, al igual que otros laboratorios, están en esa tarea por la salud.

¿Estas pruebas ante qué entidad estatal son reportadas?

- “Las pruebas rápidas se registran, pero no son las confirmatorias; las confirmatorias son las PCR por hisopado, pero hay pocos laboratorios de biología molecular en el país que las hacen, y es por eso la congestión de pruebas en la ciudad; nosotros incluso remitimos las muestras a Bogotá, y hoy con el Minsalud y el Colegio Nacional de Bacteriología se avaló como confirmatoria otra prueba que es también con hisopado, es la de antígeno, muy similar a la de PCR, con alta sensibilidad y especificidad; ese test también ya lo estamos realizando en el Laboratorio Gaviria, y se entrega el resultado el mismo día, con esa nueva técnica avalada por el Ministerio”.

Agrega la profesional que diariamente reportan al SIC (Sistema de Información para la Calidad en Salud) las muestras que se procesan, y que además el Laboratorio Alicia Gaviria está reportado ante el Dadis como ente procesador de pruebas de Covid.

¿La prueba confirmatoria se realiza sólo si el paciente sale positivo en la prueba rápida?

- “La confirmatoria se hace salga positivo o negativo, y si el médico dice que persisten los síntomas. Es que en esta enfermedad hay algo, y es que el negativo no es 100% negativo, ni el positivo es 100% positivo –si la prueba se hace dentro de los 10 días después del contagio–, porque el organismo en ese tiempo aún no ha reaccionado, y no es que la prueba sea mala; entonces tiene que haber un cúmulo de evidencias para determinar si el paciente tiene coronavirus; pero si se hace una prueba rápida diez días después del supuesto contagio, es lo mejor, porque se puede determinar si tiene la enfermedad; y otra cosa, el PCR en fase ya tardía, tampoco le marca al paciente, le sale negativo”.

¿Por qué en los reportes oficiales no se menciona al Laboratorio Gaviria?

- “Ellos mencionan sólo los laboratorios que hacen pruebas confirmatorias PCR, pero hay otros laboratorios como el nuestro, que están trabajando también las pruebas rápidas y han sido de mucha ayuda, porque con esa prueba al paciente le dan prioridad en la EPS para hacerle la confirmatoria, ya que con el tema de la congestión las EPS están dando las citas demasiado tardías para esas pruebas; en cambio un paciente va con una prueba rápida de resultado positivo, y enseguida le prestan atención y le ordenan el hisopado para confirmar la presencia del virus, y esa prueba con las EPS es gratis”.