“Las agresiones y amenazas contra el personal de la salud deben parar”

Amenazas directas

Pero estos no son los únicos casos que se han registrado en la ciudad, a principios de mayo una enfermera fue agredida con un liquido por un taxista mientras esta se dirigía a su lugar de trabajo. Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud de Bolívar y Cartagena, asegura que “han habido amenazas directas, en la clínica Madre Bernarda en donde un colega fue acusado por la familia de un paciente de pertenecer a un cartel del COVID-19. Han habido actos de discriminación infundados o no contra el personal, especialmente de enfermería e igualmente algunos colegas han sido víctimas de maltrato en las viviendas o lugares de residencia, no solo aquí sino también a nivel nacional”.

Piden investigar

El médico destacó que también muchas de las agresiones al personal se deben a las deficiencias que hay en los niveles de atención del Distrito y el Departamento, lo cual no es responsabilidad del personal, por tanto solicitó al Gobierno investigar.

“Si alguien sabe sobre un supuesto cartel, que denuncie, pero que no se escuden en las redes sociales y no nos expongan sin misericordia a agresiones sin nosotros conocer qué está pasando, los gobiernos tienen que abrir una investigación formal y esclarecer esa situación. Además sabemos que hay debilidades en las respuestas sanitarias, porque en la ciudad y el departamento no hay hospitales adecuados y el personal de salud es el que recibe la agresión como si fuésemos responsables directos, cuando no es así, porque ni siquiera tenemos elementos de protección, no nos pagan los salarios como debe ser y no hay insumos de trabajo”, dijo Sabogal.