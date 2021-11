Las cosechas que han cambiado las vidas de varias familias en Olaya

El cáncer, en vez de tumbarla, la llenó de más fuerzas para vivir, pues incluso en la agricultura encontró un nuevo motivo para luchar. “Esto me dio fuerza, me dio ánimo, yo fui la segunda que cayó. Tenía quince días de muerta mi hermana cuando me operaron a mí y esto me dio fortaleza para seguir viviendo, aparte de mis hijos”, cuenta. Lea aquí: El Pozón le apuesta a la autosostenibilidad mediante patios productivos

Transformados espacios

Más allá de crear fuentes de ingresos, un impacto positivo de los patios ha sido la transformación de espacios que antes eran basureros y pasaron a ser zonas verdes. Es el caso del patio de Víctor Marimón, quien a sus 72 años transformó un lote que estaba a merced del vicio y la delincuencia en su nueva fuente de ingresos.

“Me dieron las estibas, yo cerqué el frente y de ahí para acá todo está cuidado. Esto me hace sentir perfectamente bien, me estoy ganando la platica y no me estoy maltratando”, afirma Víctor.

Pero el patio no solo se ha convertido en su fuente de ingresos, sino también una fuente de alimentación. “Todos comemos. Arranco el pepino, el cilantro, lo llevamos a la casa y hacemos el jugo. Con la albahaca, la hierbabuena, con todo eso hacemos la ensalada y comemos todos”.

Apenas lleva un año con su patio, sin embargo, se ha amañado con la idea de seguir creciendo.

“Toda mi vida trabajé la albañilería y la carpintería, pero ya a la edad que tengo no me aceptan en ningún trabajo o empresa como antes. Ahora me salió este negocio donde paso mi vida sabroso y feliz”.

Llega al patio a las 6 de las mañana, siembra, fumiga y le da todo el cuidado a las plantas para que crezcan bien, pues al fin y al cabo son ellas las que le dan para vivir.