“Las faldas de La Popa son un foco grande de contagios”, dicen líderes

Con los ocho fallecimientos de ayer en Cartagena por COVID-19, la cifra más alta en un día desde que se decretó la emergencia sanitaria, el temor en las familias que residen en los alrededores del Cerro de la Popa aumentó, ya que esta zona por su condición de extrema pobreza tiene mayor riesgo de contagios y propagación.

(Lea: Cartagena sube a 1.547 casos de coronavirus y 81 muertos).

Allí los servicios públicos básicos no son óptimos y los habitantes viven del rebusque, por lo que constantemente salen de sus viviendas a conseguir el sustento. Incluso, según el gestor social de la zona Kevin Reyes Medina, algunos residentes tienen el coronavirus confirmado o presentan síntomas asociados y aún así salen a la calle por necesidad.

Esta zona cobija a muchos barrios como Loma Fresca, Petare, Los Comuneros, Pedro Salazar, República del Caribe, Pablo Sexto I y II, Santa Rita, la invasión Bendición de Dios, Palestina, La Paz, entre otros de la Unidad Comunera de Gobierno N.º 2, donde –argumentó Kevin– ya habría más de 50 casos positivos y un par de fallecidos.

(Lea: “A Cartagena no la salva solo el alcalde, la salvamos todos”: María Claudia Peñas).

“Las cifras son alarmantes y lo peor es que no se está cumpliendo con el aislamiento social, la gente anda por ahí como si nada, es falta de cultura ciudadana pero también responde a la necesidad de supervivencia de las personas. La semana pasada hospitalizaron a un señor de República del Caribe en el Hospital Universitario y allí estuvo varios días hasta que murió. Toda su familia esta contagiada, es una situación muy preocupante. Y hay gente que seguramente tiene el virus pero las EPS ni el Dadis han venido a hacer las pruebas, por aquí no llegan las autoridades. En el cerro el COVID-19 debe estar disparado y aún no se han dado cuenta”, manifestó Reyes Miranda.

El gestor cívico pidió a la Alcaldía instalar en esa zona un Puesto de Mando Unificado (PMU) así como hizo en barrios como El Pozón o Nelson Mandela, a fin de controlar las temperaturas de los habitantes y evitar que el virus se siga propagando.