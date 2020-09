En las faldas de La Popa quieren salir de los estigmas

He allí la doble connotación de ‘La Popa Cuenta’, por un lado, en el sentido de también tomarla como parte del territorio y rescatarla del abandono que históricamente ha sufrido, y también por la responsabilidad que recae en los mismos habitantes de contar su historia desde sus propias vivencias y perspectivas, pues nadie más conoce a estos barrios mejor que ellos.

Y es ese panorama el que quieren cambiar sus habitantes, que si bien no niegan estos hechos creen que de igual forma son el resultado del olvido y de la falta de oportunidades, pero a pesar de eso, resaltan que hay jóvenes que han logrado salir adelante en medio de las adversidades y que ahora se forjan como líderes para seguir aportando a su comunidad.

Y es que además de contar esta historia, la puesta en escena en sí misma es una muestra del talento de los jóvenes de estos barrios, que en medio de las adversidades han hallado su camino. La idea es mostrar esta puesta en escena en los barrios mencionados.

“Esto es para que la gente sepa que estamos vivos y también para mostrar el talento y la calidad de estos muchachos que se están forjando en un entorno bastante difícil. Esto va hilvanado con lo que queremos contar y es que el Cerro de La Popa ha resistido a muchos embates, a la indiferencia, al desalojo, al olvido y a la falta de educación. La problemática de estos jóvenes tiene que ver con la falta de oportunidades que a veces les perjudica para que cojan caminos equivocados”, dice Harold Morales, líder de la iniciativa.

“Este proyecto busca visibilizar y concientizar de que acá hay gente que merece ser valorada y que este espacio necesita inyectarse de oportunidades, es una manera de decir que aquí estamos a pesar de que estigmaticen y digan que aquí solo hay delincuentes. No hay derecho a que se generalice, cada vez que se generaliza hay una afrenta a todos estos chicos que se están esforzando. La ciudad debe dar un giro en ese sentido porque aquí falta inversión social y recursos”, añade.

Efectivamente la necesidad reside en un macroproyecto de desarrollo social, porque la motivación, por parte de los jóvenes, existe. Y la prueba está en la gran cantidad de ellos que hacen parte de este tipo de iniciativas de expresión cultural. “A mí me da mucha alegría montarme en unos zancos, es algo que no puedo describir con palabras y que sin duda no es igual a lo que sienten mis compañeros, porque cada uno transmite algo propio al actuar”, dice Hernán, uno de los jóvenes que hace parte de la puesta en escena.