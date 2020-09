Las iglesias se preparan para recibir a sus feligreses

Desde hace unos meses, los colombianos habían estado pidiendo al Gobierno Nacional la reapetura de las iglesias, sin embargo, solo hasta el primero de septiembre fue autorizado, en el marco del aislamiento selectivo con distanciamiento social y responsable. Aunque Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal había señalado que todos los protocolos estaban listos, cada iglesia debía inscribir su protocolo ante la Alcaldía Mayor de Cartagena para su aprobación y así poder tener el visto bueno de la Comisión de Bioseguridad de la Arquidiócesis de Cartagena, solo hasta ayer, en estos templos religiosos estaban implementando los protocolos, para pronto abrir sus puertas. Lea aquí: Celebraciones religiosas no podrán superar los 50 asistentes “Hoy (ayer) estamos en el ejercicio de pedagogía con el Comité de de Bioseguridad de la parroquia, para acondicionar la iglesia y activar el protocolo, para comenzar con la acogida de los feligreses”, indicó el padre Rafael Castillo de la Iglesia Santo Domingo. El comité de bioseguridad es el ministerio de la acogida, lo que quiere decir, que son las personas que estarán en la puerta realizando la desinfección de manos, toma de temperatura y verificación del uso del tapaboca. Además deberán corroborar que dicha persona esté inscrita en la previa reserva.

Así serán las misas Cabe recordar que el aforo de las iglesias para cumplir con el distanciamiento será de 50 personas, las cuales deben llamar con uno o dos días de anticipación al despacho de la parroquia para reservar su asistencia a la eucaristía, indicando su nombre, el día y la hora en que irá a escuchar la palabra. Con relación al número de misas que se darán en cada parroquia, el padre Castillo indicó que “depende, en las parroquias donde hay un solo sacerdote, se hacen 4 misas el domingo. Donde hay un vicario, pueden ser de 7 u 8”. Dentro del templo, las personas encontrarán marcaciones en las sillas y el piso para que puedan mantener las distancias. Solo podrá estar un ministro del canto litúrgico, un proclamador de la palabra y las cosas del altar solo las puede manipular el sacerdote, todo esto para evitar contagios.

Cada iglesia tendrá señalizadores. // Julio Castaño “Al momento de la comunión se debe recibir en la mano y frente al sacerdote, la persona debe comulgar quitándose el tapaboca de un lado y de inmediato colocárselo. No se pueden tocar las imágenes religiosas, no se pueden arrodillar y tampoco habrá rito de paz, solo se podrá inclinar la cabeza”, explicó el padre Rafael Castillo. Se espera que este fin de semana ya todas las iglesias puedan abrir sus puertas para recibir a los creyentes y así poder celebrar alegremente la palabra de Dios.

Dato