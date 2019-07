Las implicaciones del traslado de la Base Naval, en el PEMP y POT

“El PEMP tiene el sector de la Base Naval como una zona de renovación urbana, que permita un crecimiento urbanístico de acuerdo con el plan que desarrolle la Empresa de Renovación Virgilio Barco. El Gobierno nacional está estructurando el proyecto, pero no tiene una propuesta definitiva, por eso se plantea como área de renovación urbana para que el Gobierno tenga la flexibilidad de desarrollar un planteamiento que tenga cierre financiero y responda a lo esperado por la ciudad”, precisó el mandatario.

Respecto a ello, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, le manifestó a El Universal que aunque la Virgilio Barco no ha precisado a dónde se moverá la Base Naval y cuál es esa propuesta de desarrollo en el predio que queda disponible en Bocagrande, en el caso del PEMP, esta área será definida como de renovación urbana.

Las permisiones

Aunque en el terreno que quedaría libre se tiene previsto, además de ampliar la salida de Bocagrande, una terminal de cruceros, edificaciones y un posible centro de diversiones, el mandatario precisó que la construcción de esto no afectaría las fortificaciones a las que tiene influencia y que eso quedará claro en el PEMP.

Del POT Y PEMP

Aunque el Distrito aseguró que trabajan en la estructuración del PEMP y están en etapa de recepción de observaciones para luego presentar el documento final al Ministerio de Cultura, hay preocupación por el proceso que ha adelantado la Secretaría de Planeación.

El Consejo Gremial de Bolívar aseguró que no se ha hecho una socialización debida, que no se establece un uso adecuado de cuáles van a ser zonas comerciales, residenciales y en cuáles se puede crecer. Además, no se precisa cómo se van a hacer las compensaciones en las áreas de influencia, la generación de parqueos, espacio público, entre otros puntos.

En cuanto al POT, el contrato con Fonade, ente encargado de formular los productos de esta herramienta, fue liquidado. La Alcaldía busca empezar de nuevo este proceso.