Las lecciones que ha dejado el COVID-19 en Cartagena

Un aspecto importante a tener en cuenta es que, si bien con el paso del tiempo disminuyó el número de casos notificados e igualmente la cantidad de complicaciones y fallecimientos a raíz de la enfermedad, el virus no se ha ido, por lo cual es importante seguir guardando medidas de prevención. “El virus llegó a la humanidad por una razón que aún no es bien conocida y se va a quedar mucho tiempo sin que todavía la ciencia biomédica pueda decir hasta cuándo”, manifestó Monterrosa.

Las lecciones de la pandemia

Para Monterrosa, la principal lección que deja la pandemia, no solo a la ciudad, sino al mundo entero, es que este tipo de eventos llegan de forma inesperada y no hay forma de predecirlos.

“Esto siempre viene acompañado de mucha incertidumbre y de la posibilidad de que el sistema de salud no sea suficiente. La pandemia nos recordó que con los virus todo es desconocido”, dijo.

El médico aseguró que en este sentido la ciencia biomédica no está preparada ante una nueva pandemia, pues aún no se cuenta con sistemas para identificar tempranamente enfermedades infecciosas que puedan llegar a expandirse a este nivel; no obstante, destacó que las ciudades sí pueden prepararse a través de medidas higiénico sanitarias.

“El manejo adecuado de las excretas humanas, de los animales inferiores, de las basuras, la limpieza adecuada del entorno, de las aguas pluviales y de las condiciones de vida del ser humano son medidas generales de prevención”, explicó.

De esta manera, la razón por la cual se siguen produciendo enfermedades es porque estas condiciones no están garantizadas en todos los sectores de la ciudad. “En Cartagena, en las demás ciudades de Colombia y las del mundo que tienen todas estas condiciones, irremediablemente van a tener la posibilidad de una nueva pandemia por cualquier virus o germen”, afirmó.

En este caso, lo que pesa son las medidas individuales que cada persona pueda tomar para intentar reducir el riesgo de contagio y así prevenir enfermedades.