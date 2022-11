“Las normas hay que cumplirlas”: Unitecnar responde a protesta de estudiantes

Pedían ser escuchados por las directivas del establecimiento de educación superior, debido a presuntas vulneraciones a sus derechos a la educación y al trabajo.

“Como estudiantes nos encontramos con una inmensa inconformidad porque nos están atropellando con la educación y el trabajo. Nos están privando de poder graduarnos habiendo terminado académicamente, es decir, nos están privando de poder graduarnos ahora en diciembre y vincularnos al mercado laboral por un examen de suficiencia de inglés, cuando ya tenemos una certificación”, afirmó a El Universal Mariluz Toro, una de las estudiantes afectadas. Lea: Video: “No al examen de suficiencia”: estudiantes de Unitecnar protestan

Precisó: “En mi caso, tengo certificación de B2, que es el nivel que me compete, entonces esa es una inconformidad bien grande porque les estoy mostrando que ya tengo el certificado y no me lo aprueban. En esa situación estamos como 400 estudiantes de Cartagena, Barranquilla y Sincelejo”.