Las reacciones ante la nueva programación del pico y cédula en Cartagena

Hacia las 9:00 de la noche del sábado 9 de mayo, la Alcaldía de Cartagena anunció la nueva programación del pico y cédula que regirá en la ciudad desde el 11 de mayo hasta el 25 de mayo.

El calendario que estipula los horarios de salida de los ciudadanos durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, fue escogido mediante un concurso publico que generó reacciones a favor y en contra.

Esta vez el nuevo cronograma, estipulado en el Decreto 0599, no contempla la discriminación por género. Es decir, tanto hombres como mujeres podrán salir el mismo día y reduce a dos dígitos por día las salidas de los ciudadanos a abastecerse. Lea: Tras concurso, Alcaldía de Cartagena da a conocer nuevo pico y cédula

Las reacciones ante el nuevo calendario no se han hecho esperar. A través de redes sociales, la mayoría de los ciudadanos han mostrado su apoyo y otros aún no se muestran tan convencidos.

A través de un sondeo, Eluniversal.com.co consultó a los lectores qué piensan la programación ganadora y esto nos dijeron:

“Me parece bien. Semanalmente les toca repetir salida a ciertos números. De todos modos, habrá muchísimos descontentos, pero lo importante es poder salir por lo menos un día hábil a la semana. Con toque de queda todos los domingos”, dijo Mara Alexandra González.

“Puedo opinar que la medida que elimina el género era algo que no servía mucho que digamos, ya que esa medida solo aplica a establecimientos de comercio y servicios, del resto andaban por la calle como si nada. Ahora, con este nuevo pico y cédula la gente volverá a salir cómo cuando empezó la cuarentena, pero con la conciencia de que se pueden organizar mejor”, expresó Jesús Peña.

“Me parece excelente que lo hayan modificado para que salieran solo dos números, la vida está llena de ensayos, felicitaciones para los que participaron y para los que no, dejen la crítica, por lo menos se intenta lo que pasa es que no se coopera”, sostuvo Vivi Patricia Barrios.

“Muy bueno, aunque nunca estarán conformes todos, lo importante es hacer cumplir la norma. Ya está bueno de tanta corrupción por parte de las autoridades recibiendo dádivas por dejar libre a los infractores”, dijo Enrique Campos.

“Debieron aplicar el modelo de Barranquilla, de eso se trata para que la gente no salga a contagiarse”, expresó Marlon Periñan.

“Yo no estoy muy conforme. Hay gente que no puede esperar una semana para salir y abastecerse, lo del género, aunque no lo quieran ya se estaba llevando a cabo, ya la gente se estaba acostumbrando, entre más restricción, mejor. Además, faltó programar un horario y extender las horas de servicios de bancos y supermercados. Muy malo ese pico y cédula”, dijo Ángel López.

Sobre los resultados

La propuesta fue escogida por la señora Nina Ferrer Araujo, enviada el lunes 4 de mayo, a las 13:25 p.m., quien es decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura, magister en Género, Sociedad y Políticas Públicas.