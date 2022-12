¿Le interesa ser instructor del Sena? Esta es su oportunidad

El Sena destacó que la conformación del Banco de Instructores no tiene costo alguno, no es un concurso de méritos y no genera continuidad en la contratación de servicios personales para vigencias posteriores.

Además, los inscritos preseleccionados no adquieren un derecho para ser contratados en el 2023, debido a que la suscripción de contratos está sujeta a las necesidades de los Centros de Formación de la entidad durante la vigencia correspondiente y el presupuesto.