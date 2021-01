“Le quedó grande Cartagena”: nuevo movimiento para revocar a Dau

Tras un año de mandato, el alcalde William Dau ha enfrentado innumerables retos, entre esos la pandemia del coronavirus y por supuesto numerosos opositores. Dau también ha tenido un gabinete que se ha visto desestabilizado en varias ocasiones en su primer año de mandato, y lo que ahora enfrenta es otro movimiento que busca su revocatoria del poder. Se trata de ‘Por el Sí Cartagena’ una iniciativa que surge una semana después de que se hiciera viral un video donde al preguntarle por estos procesos, la reacción del alcalde fuera una carcajada.



El Universal se comunicó con uno de los líderes de este movimiento, Aldo Lora Hernández, quien manifestó que la iniciativa surge de “la inconformidad por la falta de voluntad política y el incumplimiento por parte de Dau a su plan de gobierno”.

¿Incumplimiento del alcalde?



“El alcalde William Dau Chamat dijo en su plan de gobierno que iba a ‘erradicar la pobreza’ y hoy Cartagena está sumida en un pobreza más grave que la anterior a su mandato y se dio el lujo de dejar de invertir $80 mil millones de presupuesto en la ciudad. Además, también habló de combatir la corrupción y no hemos visto más que un gabinete lleno de cuestionamientos e inestabilidad incluso en el círculo de confianza más cercano del alcalde”, expresó Lora.

Líderes ciudadanos, dirigentes comunales, sociales, gestores comunitarios y veedores son los que conforman este grupo que busca “darle a Cartagena el gobierno que merece”.

De acuerdo con Lora, el discurso de Dau ha sido diferente a los resultados que ha dado y Cartagena se encuentra en lo que él nombra como un “estado de anarquía”, porque afirma que no hay respeto por el gobierno y la inseguridad es tanta que en lo que va del año ya van varios casos de sicariato en la ciudad. Además del gran número de decesos por causa del COVID-19.

Políticas públicas ineficaces

“Le quedó grande Cartagena al alcalde Dau. No hay ni siquiera una política pública de prevención para la contención del virus que sea capaz de mitigar la indisciplina social, porque sus medidas son absurdas e ineficientes. Lo que necesitamos es una política de salubridad pública educativa para prevenir. Sin campañas educativas la ciudad no se va a componer. Necesitamos un alcalde que no gobierne solo para los ricos, sino que lo haga para los pobre como tanto afirmó en su campaña”, dijo el dirigente en nombre del movimiento.

‘Por el Sí Cartagena’ afirma que los cartageneros merecen un alcalde que gobierne para las dos Cartagenas, la de los ricos y la de los pobres, pero sobre todo para esta última que es la que conforma la mayoría de la ciudad. “Nosotros sí venimos de abajo y no comemos de un alcalde que se expresa con faltas de respeto ante una situación tan seria como un proceso de revocatoria”, dijo Lora Hernández.



La revocatoria de Dau

Son 150 líderes de la ciudad los que se unieron a ‘Por el Sí Cartagena’, de estos se seleccionaron 9 para representar las inconformidades y abanderar el proceso. Este movimiento retiró la documentación en la Registraduría del estado Civil este lunes 18 de enero para inscribirse antes del viernes e iniciar el proceso de recolección de firmas para la revocatoria.

Recordemos que la semana pasada se inscribió el comité ‘Cartagena Corrige’ el cual promueve el proceso de revocatoria de mandato en contra del alcalde de Cartagena William Dau.

Este movimiento es liderado por el exalcalde de la ciudad Rodolfo Díaz Wright y con él, están personalidades como el abogado Óscar Borja, el joven Joan Sebastián Alfaro Cárdenas, Vilma González Reales y la politóloga Claudia Tinoco Padaui.

Cabe recordar que deben recoger el 30 por ciento de firmas de los votos sacados por Dau para ganar su posición como alcalde, que fueron 113.627 votos. ‘Por el Sí Cartagena’ inicialmente busca recoger 35 mil firmas pero la aspiración del movimiento es conseguir 90 mil, que deberán tener listas en un plazo de 6 meses a partir del día en que realicen la inscripción.