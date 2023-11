$!Leung Wai Ming es ahora un médico celestial

Su padre, Leung King Hon, lo destacó como “un joven muy aplomado, estudioso y muy colaborador” al que le apasionaba cocinar. “Casi todos los días me comentaba cómo le iba en sus estudios, en sus nuevas experiencias como médico y últimamente en el internado en Maternidad y Casa del Niño. Trabajo en mi negocio y casi siempre que él tenía tiempo libre me acompañaba, por lo general los fines de semana. Ahí era dónde más nos compenetrábamos, gozábamos trabajando y riéndonos”, comentó en un relato que culminó con un profundo “uff, cuánto dolor siento”. Pero antes agregó: “Él se merecía todo, todo, nunca tuve quejas de alguien sobre él”. Lea: “Waiming estaba feliz por su cumpleaños y por su logro universitario”

¡A tomar conciencia!

La madre de Leung Wai Ming envió un mensaje a los responsables de su dolor. “No es justo que lo que para unos puede ser diversión termine con la vida de una persona. Este dolor tan grande que estoy sintiendo no tendría que sentirlo ninguna mamá, ninguna familia, por algo externo. A mi hijo se lo llevaron por delante, sin socorrerlo siquiera. Si toman, por favor, no manejen. Sobre eso hay muchas campañas de prevención, no es un tema nuevo, entonces es egoísmo. Eviten esa prepotencia de querer manejar y tomar, y pensar que no va a pasar nada porque miren cómo se han llevado a toda una familia por delante. Estamos devastados”. Lea: Conductor borracho mató a niña de 12 años: fue capturado por la Policía