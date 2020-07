Libro Blanco: Los hallazgos del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte

En medio de su intervención, Sindry Camargo también explicó que de acuerdo al artículo 10 de la ley 769 de 2002 y el artículo 159 de la ley 1005 de 2002, es obligación de los organismos de tránsito transferir al simit el 10 % del valor recaudado por multas de tránsito a la Federación Nacional de Municipios, pero según encontró entre los archivos del DATT estas transferencias no se han dado desde el mes de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 , al parecer, existen algunos pasivos pendientes de conciliar entre 2002 y 2018.

En lo administrativo

Denunciaron el otorgamiento de permisos especiales de movilidad de pico y placa a empresas y personas que no tenían derecho a esto, según una muestra aleatoria entre enero de 2019 y 2020, encontraron 72 casos, lo cual está prohibido por ley.

Además señaló que este departamento no realizó ninguna gestión de cobro coactivo entre 2017 y 2019 a 26.797 casos correspondientes a sanciones por multas del código nacional de tránsito que se encontraban en firme, a los cuales no se le expidió mandamientos de pagos.

Otros de los hallazgos es que no encontraron evidencia alguna sobre el real avance de los inventarios documentales correspondientes al archivo del DATT y que se hayan cargados al Formato Único de Inventario Documental (FUID), así mismo en la oficina de cobro coactivo, no encontraron un debido proceso de archivo ni en físico ni digital, por lo que desde el 2014 hasta enero de este año, los expedientes no están organizados.

Camargo también manifestó que hallaron indebidas actuaciones contractuales donde en la mayoría de estos, no encontraron parte de la información documental de la gestión o evidencia de lo realizado desde el 2018 hasta el año pasado y en algunos no se realizaron en su totalidad los proyectos.