Líder de mototaxistas presenta denuncia por amenazas

“Yo estaba por el mercado de Bazurto, cuando de pronto se me apareció un tipo en una moto y me dijo que dejara de ser tan sapo. Sin embargo, no le presté atención. Pero dos días después sí me preocupé, porque se me aparecieron dos tipos en moto. Eso fue por el barrio Simón Bolívar, en cercanías del barrio El Rodeo. El parrillero me mostró una pistola y me dijo que me quedara quieto y que no estuviera jodiendo tanto”.

Arrieta dice haber presentado la denuncia ante la Fiscalía, “pero sé que el asunto es complicado, porque ya atentaron contra un compañero en Sincelejo”.