Líder, madre comunitaria y futura abogada

Allí me forjé como una persona de grandes valores y con un don de servicio que me ha acompañado toda la vida.

Cuando me preguntan el lugar donde nací, respondo: “en el paraíso de Dios en la tierra”. Y me refiero al corregimiento de Bocachica, en la isla de Tierrabomba, hermosa población que con orgullo represento.

En estos momentos estoy terminando académicamente mi carrera profesional en derecho, lo que próximamente me convertirá en la única madre comunitaria y abogada activa del país.

Actualmente combino perfectamente mi tiempo: coordinando el CDI, dirigiendo dos organizaciones de carácter social, apoyando jurídica y motivacionalmente a miles de madres comunitarias, consintiendo a mis nietos, disfrutando a ratos de la soledad, bailando salsa y soñando con más oportunidades para aquellas personas que como yo, han visionado un mejor futuro.

He aprendido a dar gracias a Dios por cada detalle en mi vida, me considero feliz y apasionada por lo que sé y por lo que hago.

Me encanta cuando mi familia, mis compañeras de trabajo y mis amigos me dicen que se sienten orgullosos de mí, eso llena el alma y me hace sentir que he hecho las cosas bien, además me impulsa a mostrarle a otros el camino correcto.

En este momento de mi vida siento que aún puedo hacer muchas cosas más en beneficio de los demás, eso me satisface, me da ganas de levantarme cada día y sobre todo me llena de paz y regocijo interior.