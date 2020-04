Líderes de Punta Arena piden respetar protocolos para entrega de ayudas

Los habitantes de la comunidad de Punta Arena en la Isla de Tierrabomba han cambiado sus rutinas desde la llegada del coronavirus al país.

Los integrantes del Consejo Comunitario han implementado todas las medidas sanitarias para resguardar a todos sus pobladores, razón por la que el pasado sábado 11 de abril les causó preocupación la llegada de un grupo de españoles a esta comunidad.

Tal y como contó El Universal, el grupo de extranjeros aceptó la invitación de un nativo para entregar ayudas humanitarias. La jornada que arrancó hacia las 10:00 de la mañana se realizó en compañía de la Policía y la Armada Nacional.

Con el paso de las horas, muchos habitantes notaron que los extranjeros una vez culminaron con la entrega de mercados, empezaron a recorrer el pueblo sin ningún tipo de protección. Un hecho que causó preocupación entre varios miembros de la comunidad ante el miedo de estar expuestos al contagio con personas externas.

“Ellos cuando terminaron de repartir los mercados bajaron hasta el hotel Dorado cerca a la iglesia católica del pueblo. Allí los señores empezaron a departir con el líder que los invitó. Pero nuestro descontento no es porque los señores hayan traído los mercados, sino que se quedaron hasta tarde y sin autorización de caminar por el territorio teniendo en cuenta lo que estamos pasando ahora mismo por el coronavirus”, explicó Eivis Coneo Pérez, presidenta de la JAC de Punta Arena.

De acuerdo con Yossi Medrano, otra líder de la comunidad, los ciudadanos españoles “se pasearon por toda la isla” sin tener en cuenta la norma de aislamiento preventivo por el brote del COVID-19.

“Los señores llegaron en la mañana, terminaron con la entrega después de unas pocas horas, pero eran las 8 de la noche y los señores estaban en la isla, se paseaban por todos lados. Llegaron a la tienda, compraron y eso generó preocupación porque estamos en una situación a nivel mundial por la pandemia”, dijo.

Medrano reconoce que la labor del Consejo Comunitario para prevenir contagios en la comunidad ha sido eficiente, por lo que se hace necesario ejercer un mayor control sobre las personas que llegan de afuera, sean o no extranjeros.

“Nosotros estamos en una situación de riesgo, sabemos cómo está el gobierno y sabemos que la ciudad no está preparada para que toda una población de la zona insular se venga a contagiar. Nos hemos cuidado mucho. No queremos que personas diferentes a nosotros, muchos menos extranjeros, vengan a pasearse como perros por sus casas, porque nosotros no lo estamos haciendo”, aclaró.

Anita Díaz, habitante y otra líder de la isla, manifestó que cuentan con los protocolos para recibir ayudas humanitarias sin poner en riesgo a la población.

“Nosotros como Consejo Comunitario queremos que se nos informe previamente lo que va a llegar acá. Si esa fundación nos hubiera informado ya todo el mundo hubiese sabido que eran unos españoles y que, si no estaban tomando las precauciones de seguridad, la misma gente les hubiese dicho. Porque la unión es fundamental en este momento para nosotros ya que nos sentimos desamparados”, dijo.