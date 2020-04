Limpiavidrios y vendedores venezolanos en las calles, ¿por qué no cumplen la medida?

Por su parte, el secretario del Interior explicó que han estado trabajando para que estas personas puedan entender el riesgo que corren por estar en las calles y esperan poder articularse con Participación Ciudadana para que el plan de quédate en casa funcione también con los migrantes.

“Por ahora ya algunos de los que residen en la localidad 2 han recibido ayudas, las cuales fueron enviadas por el Gobierno Nacional”, dijo Múnera.

El Universal decidió hablar con algunas de estas personas, quienes indicaron que se arriesgaban porque necesitan alimentarse.

“Si yo no tengo algo de dinero no como y así no puedo estar, ya mucha hambre pasamos en Venezuela y ahora acá no puede ser igual. Yo sé que no debería estar en la calle, pero me cuido con mi tapabocas y mis guantes”, dijo uno de ellos.

Las ayudas

Entre ayer y hoy, las ayudas humanitarias enviadas por el Gobierno Nacional para los venezolanos que viven en Cartagena, han sido entregadas por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), la Secretaría del Interior y el Alcalde William Dau Chamat, en la Localidad de la Virgen y Turística. (Lea aquí: Casi 5 mil kits de ayudas para venezolanos en Cartagena)

En total entregaron 1.400 ayudas que suman, según los datos de la fundación Un Solo Pueblo, escogida por el Gobierno para realizar el enlace y censo de la población venezolana.

“Cada venezolano es tan importante como cada colombiano, por eso apoyamos este esfuerzo del Gobierno Nacional para atender esta población presente en la ciudad”, señaló William Dau.

Según indicó Múnera, en total son 4.833 kits de mercado y aseo los que recibirán los venezolanos, los cuales se acercan al punto de encuentro, después de estar caracterizados en la fundación.