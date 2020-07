Lo que debes saber sobre Ingreso Solidario

Si usted encontró su nombre y cédula en la base de beneficiarios y no ha recibido un mensaje de texto, significa que hace parte de la segunda etapa de la entrega del beneficio. Durante esta etapa, las entidades financieras se contactarán con usted para darle las indicaciones de cómo recibir el giro o hacer la apertura de un depósito simplificado a través de su celular; de esa forma puede obtener la ayuda.

Si usted consultó en la página web y es beneficiario, pero aún no lo han llamado ni ha recibido mensaje de texto, ¿Qué debe hacer?

Si usted fue informado de que es beneficiario del programa mediante un mensaje de texto enviado por la entidad financiera en la cual tiene una cuenta o depósito activo, comuníquese con esa entidad financiera para averiguar cómo acceder a los recursos del Ingreso Solidario. Si usted no tiene una cuenta o depósito con el sistema financiero, y es elegido dentro del programa Ingreso Solidario, pronto recibirá un mensaje con las instrucciones para hacer la apertura de una cuenta digital.

¿Qué debe hacer si le llegó el mensaje de que es beneficiario y no ha recibido el pago?

Estamos actualizando el listado de beneficiarios que recibieron el giro. Si encontró su nombre en la primera etapa y está plenamente identificado, no ha perdido su beneficio.

¿Qué pasa si usted apareció como beneficiario en la primera fase y ahora no aparece en el listado de beneficiarios?

3 millones de hogares colombianos que no pertenecen a ningún programa social y se encuentran en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

Enfrentando esta otra cara de la pandemia y con el fin velar por quienes más lo necesitan, el Gobierno nacional creó el programa Ingreso Solidario, para así atender las necesidades de aquellos hogares que no reciben ayuda a través de los programas sociales del Estado (como Familias en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Jóvenes en Acción), y que han visto afectados sus ingresos por la cuarentena que se adoptó como medida contra la pandemia del coronavirus.

¿Qué deben hacer los beneficiarios que no tienen celular o cambiaron de número?

¿Si el beneficiario tiene una deuda con el banco y está reportada, el subsidio puede ser descontado de la cuenta?

No. El aporte es exclusivo para el beneficiario

¿Qué hacer si en la página aparece mi número de cédula, pero con otro nombre?

El caso debe ser puesto en conocimiento de las autoridades y solicitarse la verificación con el administrador del Sisbén de la Alcaldía.

¿Qué pasa si salió como beneficiario, pero no tiene cuenta bancaria?

Las entidades financieras se contactarán con usted para darle las indicaciones de cómo recibir el giro o hacer la apertura de un deposito simplificado a través de su celular, de esta forma puede obtener ayuda.

¿El pago genera algún costo?

No. Según el decreto, los costos operativos para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), y los beneficiarios del programa Ingreso Solidario no pagarán ningún tipo de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias.

¿Genera impuestos?

No. Los traslados de los dineros entre cuentas del Tesoro Nacional-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades financieras que dispersen las transferencias estarán exentas del gravamen a los movimientos financieros.

¿Se pueden cobrar los cuatros giros de Ingreso Solidario en un solo pago?

Sí. El Gobierno reconoció que son conscientes de que hay beneficiarios que aún no cobraron ninguna de las ayudas, por lo que se podrá recibir, inicialmente, las cuatro entregas a la vez. El giro no se pierde.