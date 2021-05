Lo que ha dejado un mes de paro nacional en Cartagena

Movilidad

Protestar es una manera legítima que tiene la comunidad de expresarse, exponer sus quejas o reclamos, pero hay que mencionar que estas manifestaciones han dejado varias afectaciones a los cartageneros. Según conoció El Universal, la principal queja ha sido por la movilidad, la cual se ve truncada porque los manifestantes bloquean las vías.

En el caso del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transcaribe), ha suspendido el servicio en 19 ocasiones durante este mes de protestas (con una afectación del 80% del sistema), así como lo ha recomendado el Puesto de Mando Unificado (PMU), para evitar posibles afectaciones que los conductores o los vehículos. Sin embargo, estas decisiones están afectando a los usuarios.

“A mí no me parece justo que suspendan el servicio, ya me ha pasado que estoy en el bus y sale el conductor diciendo que nos dejará en otra estación porque no pueden pasar, y aseguran que ya el servicio será suspendido”, dijo Julia Gómez. Por su parte, Eliana Peña expresó: “El otro día llegué hasta la estación Madre Bernarda y me puse a esperar el alimentador para hacer el transbordo, y a los 5 minutos fue que me dijeron que no estaban circulando los buses por el paro. No me parece justo”.

Caso similar le ha ocurrido a León Beltrán, quien comentó: “Yo respeto a los que están marchando, pero ellos y Transcaribe también deberían respetarnos a nosotros, pues no es posible que siendo este un medio de servicio público, deba ser suspendido”.

Esta situación se está repitiendo casi a que a diario, dejando que más de 9 mil pasajeros que se movilizan por hora, específicamente en el horario pico, se vean afectados, pues muchos deben recurrir a otro transporte. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya estaban dentro de la estación?

Aunque algunos usuarios alegan que pierden el pasaje, este medio conoció que si la persona se acerca a una de las taquillas a exponer su queja después de ser validado en el sistema, le devuelven el dinero del pasaje.

Una de las razones por las que el sistema suspende su operación se debe a que sus estaciones se han visto afectadas. Recordemos que las primeras en ser atacadas fueron las de Lo Amador, Chambacú y el vagón B del Centro, donde rompieron los vidrios con piedras. Después hubo un nuevo ataque en la estación de Madre Bernarda. La reparación de estos daños asciende a más de $26 millones.