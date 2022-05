“Los macroproyectos deben estar enfocados en superar la pobreza”

May 20 - 14:15

En los proyectos de adaptación al cambio climático se destacan: el macroproyecto del canal del Dique y restauración de la bahía de Cartagena; parque Distrital Ciénaga de La Virgen y Corredor Ambiental Longitudinal de la ciénaga de La Virgen (vía Perimetral y Malecón). También la protección costera de Cartagena y Santa Catalina, el Plan Maestro de Drenajes Pluviales de Cartagena y el sistema de canales y lagunas del Corralito de Piedra.

Los participantes señalaron que se deben priorizar proyectos que acaben con la pobreza extrema y que ayuden a la gestión del agua. Destacan que el proyecto del canal del Dique es estratégico para la región. “La superación de la pobreza no puede ser restringida a un proyecto como tal porque es una bandera, un compromiso de ciudad y del país para vivir en un territorio más equitativo y sostenible. Es decir, cualquier proyecto de infraestructura, de adaptabilidad al cambio climático debería tener esa consigna”, aseguró María Claudia Peñas, gerente de la Andi, seccional Bolívar.

El director del periódico El Universal señaló que debería ser una “obsesión” que todos deseemos que los ciudadanos de esta ciudad no duerman sin comer: “Creo que no hay nada más importante en la ciudad y es que ningún cartagenero se acueste con hambre, o sea, por encima de eso no hay más nada. Por supuesto, esos proyectos que estamos pensando van en ese camino, pero debería ser una obsesión que todos comamos tres veces al día”.