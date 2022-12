“Los malandrines del Concejo no nos ganarán la puja”: alcalde Dau

El anuncio de la aprobación de $24 mil millones para la construcción del hospital generó múltiples de reacciones, entre esas las del alcalde William Dau. “Yo juré que esas obras las tenía que hacer en mi administración y se nos presentaron trabas. Desde hace seis meses estábamos detrás del Concejo para que incorporaran los recursos, el dinero estaba ahí y lo único que debían hacer era autorizarlo. No tenía que darle una hernia mental pensando en qué hacían o no. Mamaron gallo, pasaron todos estos meses y finalente lo hicieron pero jugando a la política para decir que aprobaron los recursos y el Distrito no ejecutó”, indicó el mandatario.

Y continuó: “No nos van a ganar la puja los malandrines del Concejo que están tratando de perjudicar a la gente de Nelson Mandela y torediando la construcción de su hospital”.

Opiniones

Eduardo Ferrer, líder de Nelson Mandela aseguró que llevaban más de 10 años luchando por la construcción del hospital. “Será una construcción nueva. La gente se siente agradecida. La Alcaldía nos informó que se están haciendo los trámites administrativos , contratos, la póliza de seguro que se requiere. Este fue el único alcalde que le puso pecho para sacar adelante este proyecto”, indicó Ferrer.