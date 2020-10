Los ‘peros’ de la reactivación del turismo en Cartagena

Si bien la cuarentena paralizó tajantemente la vida económica de muchos y en especial la del sector turístico ante el cierre de los aeropuertos y las restricciones en las playas, el Centro Histórico y la zona insular, lo que se pensó fue que esta sería una etapa de preparación para que la reapertura, en el momento que se diera, fuera de manera organizada, de tal manera que durante la reactivación se pudieran subsanar todas aquellas falencias que ya afectaban al sector en materia de informalidad, precios, inseguridad y convivencia.

Sin embargo, hoy tras casi dos meses desde que comenzó la fase del ‘aislamiento selectivo’, lo que refieren las comunidades que habitan este sector es una realidad muy distinta, en la cual parece no haber servido el tiempo de cuarentena.

“Las quejas por ruido y por robos son constantes, van en aumento. Por lo menos en el Centro hay muchas quejas porque hay casas que se están alquilando para hacer fiestas y han vuelto los robos de lámparas y de los sonajeros de los portones. También hemos visto que ya están regresando los famosos raperos a acosar a los turistas y no hemos visto control de las autoridades en ese tema, la Secretaría del Interior hace rondas pero eso no ha sido suficiente”, dice Davinson Gaviria, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Getsemaní. (Le recomendamos: “Queremos un mejor Centro Histórico”: colectivo)

Para él, se trata de una situación que ya se había advertido desde antes de la apertura y que pudo evitarse de haber escuchado a las comunidades antes de autorizar la reactivación.

Pero los problemas no son exclusivos del Centro Histórico, sino que en general también se han visto en toda la zona de playas de la ciudad e incluso en las islas, donde ya se han reportado fiestas sin ningún tipo de medidas de bioseguridad a bordo de yates y otro tipo de embarcaciones, algo que no solamente es responsabilidad de las autoridades sino de las mismas personas que no acatan las recomendaciones que ya se dieron. (Video: Yates a todo volumen y con sobrecupo en la bahía y Cholón)