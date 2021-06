Los retos de la justicia para su fortalecimiento

Según la encuesta de Ciudades Cómo Vamos, existe un desconocimiento en la comunidad de las entidades que componen la justicia. En promedio, del 42% al 53% de los ciudadanos no conoce los centros de conciliación o los conciliadores en equidad; del 14% al 26% de los encuestados no conoce las comisarías de familia, juzgados, Fiscalía o las inspecciones de policía, y un 89% de los ciudadanos encuestados conoce las estaciones de policía o CAI.

El 43% de los encuestados piensa que la gente no acude en todas las ocasiones al sistema de justicia por considerarlo lento, además 3 de cada 10 encuestados consideran que la ciudadanía no acude al sistema de justicia debido a que no hay confianza en las entidades.

Por otro lado, el 52% de los ciudadanos prefiere resolver sus conflictos por su “propia cuenta” y no acude ante algún tercero o entidad para esos propósitos.

Otras de las problemáticas que fueron evidenciadas en el informe y las cuales son un reto para la justicia son la falta de personal en sus instalaciones o la constante rotación de estos.