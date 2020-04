Los retos de ser mamá y profesora, ¿cómo sobreviven en cuarentena?

“Gracias a Dios mi mamá a veces viene y nos ayuda con el almuerzo, pero cuando no, entre mi esposo y yo nos dividimos para cumplir con todo. Pero eso sí, lo que es lavar, sacudir, lavar baños y demás cosas del hogar importantes nos ha tocado ponerle un día específico, porque como antes lo hacíamos, ya no nos queda tiempo”, finaliza agregando que “hay días en que me acuesto a las 10 o 10:30 terminando de revisar las tareas de mis alumnos. La verdad esto es extenuante”.

“Como es pequeño me toca estar pendiente a las clases de él y después ponerme a hacer tareas, mi esposo también está en teletrabajo, por lo que a veces le toca encerrarse en el cuarto para poder trabajar, mientras yo me quedo en la sala con los niños y pendiente de las actividades que les mando a mis estudiantes”, explica.

2. “Es muy difícil con todos en casa”

“Llevo varios años trabajando desde casa, pues soy docente virtual, pero desde que inició la cuarentena que mis dos hijas, de 3 y 13 años, están aquí en casa, junto a mi esposo, siento que el tiempo no me alcanza, es un trastorno”, dijo Marly, quien añadió que “el colegio donde estudia mi hija mayor no salió de vacaciones, por lo que desde el primer momento ha estado dando clases virtuales”.

Según comenta esta docente, hasta ahí todo estaba bien, pero ahora, cuando su hija menor inició con las clases, todo ha cambiado.

“Anteriormente yo me desocupaba de las niñas y me despedía de mi esposo a las 7:15 de la mañana, cuando se iban para sus actividades, yo me sentaba enseguida en mi computador a ejercer mi labor de docente, colocando actividades y calificando, por lo general al mediodía ya había terminado y, como tenía una persona que me ayudaba con el almuerzo, todo era más rápido y en la tarde me dedicaba a ellos, pero ahora no”, comentó.

Ahora se divide los oficios con su esposo, mientras ella trabaja en su computador de mesa, su hija mayor en el portátil, en el que pasa casi todo el día, pues en las mañanas tiene clases y en la tarde le toca hacer las tareas en la plataforma. Y cuando es hora de las clases de su hija menor, está ella o su esposo, todo depende de las actividades que le corresponde a ella realizar en la plataforma en la que trabaja como docente.

“Hay días en que me acuesto tarde terminando todas mis actividades, montando los talleres a la plataforma para mis estudiantes, puesto que como debo hacer cosas del hogar y estar pendiente a las tareas de mis dos hijas, me atraso en mis cosas, paso casi todo el día trabajando”, finaliza.

3. El trabajo es más extenuante

Yuliany tiene un niño, de 1 año, y según dice, ahora pasa todo el día trabajando, tanto que no le da tiempo para dedicarse a su hijo.

“Yo estoy trabajando con niños de primaria, bachillerato y nocturna. Tengo 300 estudiantes, por lo que debo dar clases virtuales a las 7:30 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 y a las 6 de la tarde. Esta última clase termina a las 8 de la noche y por más que intento sacar un tiempito para compartir con mi hijo o mi familia, a veces es imposible”, aseguró.

A ella le tocó armar un mini estudio en el patio de su casa, desde donde da las clases virtuales, esto con el fin de que su hijo no la vea y pueda trabajar bien.

“Ni el fin de semana descanso, paso 24 horas al día, los 7 días a la semana pegada al computador o al celular. Al computador subiendo los talleres y las actividades de la semana, pues en el día a día no me da tiempo y en el celular respondiendo las inquietudes de todos los estudiantes, quienes a veces me escriben a las 11 de la noche. El trabajo es más extenuante”, comentó agregando que “gracias a Dios cuento con la ayuda de mi suegra y mi compañero, quienes me ayudan con el niño y las comidas, porque del resto, solo arreglo la cama y de una a dormir”.