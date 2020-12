Los Vehitrans, ¿ya no transitan los domingos?

“Yo soy usuario asiduo de las busetas de Vehitrans, pues son las únicas que me sirven para transportarme, porque pasan por aquí cerca de mi casa, pero los domingos o festivos, es imposible poder cogerlas”, “yo trabajo en cerca de La Boquilla y por economía tomo este medio de transporte, pero los domingos o festivos me toca buscar otra forma para irme, porque no logro conseguir estos buses”, “Yo he esperado hasta 1 hora y no pasan los días domingos”.

Esos son algunos de los comentarios que lectores de El Universal nos hicieron llegar a nuestras redes sociales, donde denuncian que la flota de busetas de la empresas Vehitrans, quienes tienen la ruta de San José – Bocagrande y San José – La Boquilla, no están transitando los días domingo y festivos, algo que los afecta, sobretodo a aquellos que trabajan estos días y tienen como único medio de transporte estas busetas.

¿Qué pasa?

El ver las reiteradas quejas o denuncias que nos llegaban, El Universal decidió consultar con la empresa encargada, quienes nos indicaron que la flota de buses sí trabaja estos días, solo que operan con el 30% debido a la baja ocupación de usuarios.