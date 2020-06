Luchando, lograron inhumar en Cartagena el cuerpo del guardián del Inpec

Sus últimos días

La querella de los Millán es porque a Eduardo supuestamente lo tuvieron sentado en una silla plástica durante casi 38 horas sin brindarle una atención adecuada. Incluso, por falta de camas fue trasladado posteriormente a la clínica Cartagena del Mar, donde finalmente murió el pasado sábado 30 de mayo en la tarde.

“En la primera clínica lo tuvieron esperando casi dos días sentado en una silla blanca, después le dio una crisis de asfixia y fue ahí que lo subieron a una camilla y le pusieron suero y oxígeno. Pero como no había camas lo mandaron el jueves 28 de mayo para la Cartagena del Mar. Allá le hicieron una tercera prueba y también salió negativa. Pero a él en todo momento lo atendieron como paciente COVID, lo tenían junto con los demás que sí estaban infectados. La primera plaqueta que le hicieron decía que tenía un pulmón con infección, y la segunda plaqueta salió con los dos pulmones afectados. Todo fue muy raro y muy rápido. Mi hijo era un hombre saludable, el internista que lo vio nos dijo que él iba a salir rápido de ahí porque no fumaba, no sufría de la presión, no tenía diabetes ni nada. Pero se equivocó, porque a él le dio una crisis de asfixia y lo pasaron para cuidados intensivos. Allí le dio un paro cardiorrespiratorio y murió”, argumentó el papá, explicando que en la epicrisis y el acta de defunción que les entregaron dice que la muerte fue por causas naturales.

