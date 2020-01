Luz Andrea, la reina del ajedrez, ya está en una clínica en Bogotá

Después de estar hospitalizada por más de 40 días en el Nuevo Hospital de Bocagrande, Luz Andrea Herrera Idárraga, la bogotana que vino a Cartagena a participar a los V Juegos Paranacionales Bolívar 2019 y quien fue ganadora de una medalla de oro en los Paranacionales de 2015 en Ibagué, fue traslada a Bogotá por su EPS, quienes siempre han estado al tanto de sus gastos médicos.

Después de la publicación realizada por este medio de comunicación en días pasados, donde se narraba la historia de esta mujer, quien llegó a Cartagena con la ilusión de ganarse otras medallas de oro, pero lastimosamente una trombosis cerebral la dejó postrada en una cama sin poder moverse, hablar y abrir los ojos y sin permitirle jugar la primera partida, se conoció que a Luz Andrea la trasladaron a Bogotá en un avión medicalizado.

Sus padres, Darío Herrera Valencia y Ana Elcy Idárraga de Herrera, aseguraron en su momento que “nuestra hija no ve, no oye, no entiende, no habla, no sabe nada. Está postrada en una cama y fue totalmente abandonada por las personas del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deportes de Bogotá), quienes la trajeron a competir”.