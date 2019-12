Madre denuncia que sus hijos están en Perú y su padre no quiere devolverlos

“Ya no sé qué más hacer para que mis hijos puedan volver a estar conmigo. Ya he ido a migración, a la policía, Fiscalía, Bienestar Familiar, Procuraduría a dar a conocer mi caso y aún no se resuelve. La respuesta que ahora todos me dan es que todo depende de Perú y no debería ser así. Mis hijos son colombianos y si aquí no encuentran ayuda, ¿qué más podré hacer?”, son las palabras que Lucy Luna Bustamante dice con tristeza.

“Han hecho muchas audiencias y en algunas ha fallado él, desde febrero de este año, cuando el juez dictó el fallo donde indicaba que él debía devolverme a mis hijos, el papá lo que ha hecho es responder con tutelas, con tal de alargar más el proceso y creo yo que a la final buscar que se olviden o archiven todo y yo no quiero eso”, explicó Lucy.

Luna, quien se gana la vida de modista y vive con su madre, dice que se ha gastado mucho dinero en abogados y asistiendo a cada una de las audiencias o visitando los diferentes entes para poder saber qué es lo que debe hacer para tener consigo a sus hijos, lo cual es su único deseo.

“La última respuesta que me dieron en la Fiscalía es que debo esperar a que sea la policía peruana quienes decidan si me dan o no a mis hijos, no entiendo por qué debo esperar eso, se supone que ellos son colombianos y la justicia de acá es quien debe hacer todo lo posible para que ellos estén de vuelta”, dijo con tristeza e impotencia.

Esta mujer, le contó a El Universal que su expareja sentimental tiene una circular azul, con la cual las autoridades pueden verificar en qué parte del país está y sus hijos tienen una circular amarilla con la que se dan cuenta si su padre los quiere sacar del país.

“Las autoridades de aquí les pusieron esas circulares, pero no hacen nada para buscarlos y traérmelos. Él ha estado diciéndole cosas negativas y mentiras mías a mis hijos con tal de que ellos no quieran venirse, incluso la entidad del ICBF de allá me contactó y me dijo que según los niños hacen dibujos de violencia que supuestamente yo les hacía a ellos, con malos tratos y demás, pero eso es totalmente falso. Yo quiero y amo a mis hijos y por eso he luchado tanto para que él ahora venga a meterle esas mentiras en sus cabezas. Casi no puedo ni hablar con ellos”, finalizó Lucy, quien quiere dar a conocer su caso para ver si así las autoridades colombianas deciden hacer algo más que conocer el caso y dejen de decir que “dependen de Perú”.