Mañana: Foro “La mujer como agente de cambio, el reto que une a Colombia”

El segundo panel será: “Organizaciones que fomentan entornos favorables para la inclusión e igualdad de género”. Allí participarán Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico; Luz Mary Guerrero, consejera corporativa de Servientrega y Efecty; Angélica Garzón Castañeda, de la red de mujeres TIC Colombia; Sady Casilla, directora para Colombia de la red internacional “El poder de ellas”; María Judith Vélez, gerente general de SITTCA; y Fanny Guerrero Maya, presidenta de la Asociación de Energía y del Hidrógeno del Caribe.

Este foro se realizará en el horario de 2 p.m. a 6 p.m. en el auditorio de El Universal y tiene como aliados a la Fundación Mundo Mujer, Surtigas, SITTCA, Comfenalco, Ministerio del Trabajo, Esenttia, TGI, Servientrega, Banco Agrario, Fundación She Is, Women In Mining, PNUD y la Consejería Presidencial para la Equidad de Género.

Para reservar su cupo, regístrese en este link.