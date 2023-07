Más de 22 millones de pesos se comercializaron en el mercado campesino

Deyanira Guerrero, habitante de la comunidad, señaló: “Ya he comprado de todo, me parece espectacular porque acá las tiendas están vendiendo demasiado caro. Me gusta porque hoy vino mucho más surtido, hay variedad en los alimentos”. Lea: “En Clemencia se cultiva la mejor yuca del mundo”: pobladores

La plaza móvil también incluyó el componente agro-ambiental a través de la venta de plantas aromáticas y ornamentales, medicinales, especias y abonos orgánicos.