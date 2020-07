“Más de 280 casas de la manzana se inundan”

Todo obedece a dos razones principales: la primera es que el canal está taponado y las aguas no siguen su curso debidamente, y la segunda es que estas casas están en el sector más bajo de la zona, por eso las aguas de las demás calles y barrios van a parar allá.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para estas personas, principalmente para las que residen en la manzana 79, compuesta por cerca de 285 viviendas, ya que por estar más cerca del canal de aguas pluviales de la zona son las más afectadas por los desbordamientos.

Desde su fundación hace más de 10 años, Ciudad Bicentenario se convirtió en la salvación de decenas de familias vulnerables que no contaban con techo propio o que resultaron damnificadas por algún fenómeno natural.

Esperan una ayuda distrital

“El agua se mete a las casas y sube más de 40 centímetros. Ya han aparecido toda clase de culebras como mapaná, raboseco, boas, cascabeles, gracias a Dios no han mordido a nadie, incluso hemos encontrado babillas, la situación es angustiante y preocupante”, agregó el morador.

“Al segundo mes de mudarnos aquí pegó un aguacero y el agua se nos metió. A mí me dañó un computador y una estufa. Desde entonces siempre que llegan las lluvias todos los vecinos sufrimos con las inundaciones. Llevamos 10 años en esas y nadie nos ha ayudado con ese problema. El canal no está cimentado, al parecer las constructoras que han hecho torres por estas zonas han echado escombros allí. También hay maleza y sedimento”, denunció el vecino Deivis González Rodríguez.

Al respecto, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Jorge Almanza, indicó que han hecho múltiples peticiones al Distrito para que le hagan un dragado al canal, pero no ha sido posible que lo intervengan. “Hace más de tres años que no le hacen un mantenimiento. Hay maleza, residuos, sedimentos, y efectivamente son muchas las viviendas afectadas. Le pedimos a la Alcaldía que nos ayude con ese problema, sabemos que estamos en medio de una pandemia pero es algo que no más espera porque las lluvias ahora son constantes”, indicó el presidente de la JAC.