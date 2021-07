Mayores de 18 años en Punta Arena ya están inmunizados

La isla de Punta Arena se convirtió en el primer territorio con personas mayores de 18 años completamente vacunadas, con la única dosis de Janssen, según el plan del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

“Se hizo una buena jornada, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Quedamos muy agradecidos con Dios y con la administración del país de que nos priorizaran a la zona insular, ya que Punta Arena es un balneario turístico y era necesario. Fue una linda sorpresa”, dijo Ana Díaz Martínez, presidenta de la Asociación de Usuarios de la UPA Punta Arena.

A pesar de que algunas personas, por trabajos o diligencias médicas, estaban en Cartagena y no lograron vacunarse, se acordó con los líderes cruzar las bases de datos para conseguir que todos los isleños se vacunen.

“Se quedaron unas cuantas personas, pero no importa porque dijeron que podían manejarlo y quedamos en que volverían. Aquí vinieron en mayo con una jornada de vacunación desde la ESE Hospital Local Cartagena de Indias con los mayores de 60 años y la segunda dosis se aplicó el 16 de junio. Pero ayer todo el que pudo llegar, llegó, sobre todo quienes trabajan en hoteles”, dijo la lideresa.

Andrea Carolina Aguirre Silva, de 18 años y nacida en Punta Arena, fue una de las que no pudo acceder a la jornada porque estaba en Cartagena.

“Yo me operaré y como no hubo cita previa no estaba enterada y no se hizo, estoy pendiente de que la IPS regrese para vacunarme. Esto es muy bueno porque la gente trabaja mucho con el turismo y necesitan estar protegidos. Queremos que la Junta de Acción Comunal avise y estemos preparado para no hacer compromisos ese mismo día. Anhelo que vuelvan para vacunarme”, dijo la joven.

Sobre esto, la coordinadora del Plan de Vacunación de la ciudad, Ana Margarita Sánchez, aseguró que se inmunizaron a más personas de las que tenían en la base de datos.

“La comunidad está contenta, animada y feliz porque la vacuna es única dosis y les permite reactivarse en su economía que es el turismo, que es su fuente principal de ingresos. Les da un parte de tranquilidad para recibirlos de manera tranquila. Toda la población objeto fue vacunada, acordamos con los líderes, que fueron de gran ayuda, cruzar la base de datos para que los isleños que no estaban el viernes por alguna razón se nos informe y se organice otra jornada”, resaltó Sánchez.

La meta estipulada para esta isla era de 220 dosis y se aplicaron 250.