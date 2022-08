“Me mandaron a silenciar”: líder del Dique denuncia amenazas

“No le tengo miedo a nadie ni a este proyecto. Hoy me mandan a silenciar como lo han hecho durante muchos años. Fui desplazado hace un tiempo por los paramilitares y hoy, presidente de la ANI, los que estaban antes de usted desplazaron con las consultas previas a muchos líderes de las comunidades que no se vendieron porque muchas están compradas”, dijo Martínez.

Y reiteró: “No estamos en contra del proyecto, queremos que se vincule a las comunidades en su modelo de negocio y que no nos desplacen con el turismo que viene como se hace en la ciudad de Cartagena. No le tengo miedo a los bandidos que me pretenden asesinar. Espero que si esta es la última vez que hablo sean ustedes testigos de lo que me quieren hacer”.

Adil Meléndez, líder de la Ruta del Cimarronaje, aseguró que denunciarán ante las autoridades competentes estas amenazas. “Hemos venido exigiendo de las autoridades esa obligatoriedad para que sean escuchadas las comunidades y se garanticen las consultas previas. No nos hemos opuesto pero sí hemos insistido en garantizar la inclusión social de estas comunidades y por eso nos hemos ganado señalamientos graves. Hay dos familias desplazadas por parte del proyecto”, aseguró Meléndez.

Y contó: “Hoy aparece ese infortunado arreglo floral y nos dicen que somos enemigos del desarrollo pero no lo somos. No somos enemigos del desarrollo”.

La corona fúnebre amaneció en la reja de la vivienda de Martínez en Cartagena.