“Me mataron a un hijo y a otro le cortaron una mano, me sacaron de mi tierra”

Lo sacaron de las tierras en las que vivía con los suyos, le quitaron a uno de sus retoños y su familia fue víctima de otras atrocidades por las que hoy sigue pidiendo justicia.

“Nos sacaron de nuestras tierras a la fuerza, hemos tenido todo tipo de problemas. Hace siete años un señor me sacó de mi predio con ayuda de paramilitares. Metieron a mucha gente armada, me sacaron y me mataron a un hijo. A otro de mis hijos le cortaron una mano, fue algo demasiado doloroso. Tengo documentos donde se muestra que ese terreno de donde nos sacaron es mío, pero no he recibido ayuda”, contó este hombre, quien dijo esto en la audiencia que hizo ayer la Procuraduría General de la Nación en Cartagena para atender las denuncias sobre invasiones de tierras en Bolívar. Lea aquí: Procuraduría pone lupa sobre invasiones en Cartagena