“Me quitaron mi mesa de fritos, y mi vida”: vendedora del Centro tras desalojo

Esther comienza a sentir el peso de los años y varias dolencias la aquejan. Siente que pronto será tiempo de descansar, pero no duerme preocupada al preguntarse qué será de su vida al no tener un pensión o indemnización que la respalde. Dice que lo más duro es seguir batallando con el día a día sin tener garantías.

“Yo había sacado un préstamo, le había invertido al negocio unas vitrinas y utensilios de cocina que ellos me estaban exigiendo. Un día simplemente llegaron, instalaron un comité de turismo y nos dijeron que no podíamos seguir allí, nos sacaron sin socializarnos nada. Los primeros días me tocó salir por ahí a vender por los callejones, viendo cómo ellos estaban en el lugar que yo tuve por décadas. Estoy en un punto en el que no puedo vender nada, tengo a los prestamistas cobrándome la plata del negocio, estoy desesperada y me he visto en la obligación de pedir plata porque no estoy generando recursos. Yo solo quiero que me dejen trabajar para reponerme de nuevo”, contó Pérez Ortiz.

A continuación, en video con la entrevista a Esther: