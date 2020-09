Mediante reserva se permitirá el ingreso a la playa en octubre

La apertura de playas es una de las decisiones que más han estado pidiendo los cartageneros, por esto, desde hace tres meses la Alcaldía Mayor de Cartagena, desde la Secretaría de Planeación, la Dirección General Marítima (Dimar), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y demás entes que conforman el Comité Local de Playas, han estado trabajando en los protocolos que se deben tener para la apertura de este sector, pero solo hasta ayer, el Ministerio de Salud dio luz verde para la reapertura aprobando los protocolos, donde además indica que si no se cumplen, las playas no pueden abrirse.

¿Cómo sería?

“Hemos desarrollado una metodología de adaptación de las playas para poderlas reactivar, estábamos esperando que nos confirmaran el protocolo desde el ministerio y como ya se dio a conocer hoy (ayer), podemos iniciar con la etapa de determinación. En esta etapa de readaptación de playas, lo que se busca es tener en cuenta el modelo de ordenamiento y ocupación de playas que indica el Decreto 0811 de 2015, el cual no se había puesto en marcha”, comentó el secretario.

Cultura ciudadana

En esta nueva etapa de la reactivación de las playas, según indicó el secretario, también se debe trabajar en la cultura ciudadana, puesto que las zonas a parte de estar delimitadas, también tendrán unos corredores de movilidad o de circulación, donde se especificará por dónde es la salida o la entrada. Además, las personas deberán respetar las señales, el uso del tapaboca mientras se está en la arena y si va a entrar al agua, no debe botarlo a la calle o al mar, debe guardarlo o dejarlo en las zonas dispuestas.

Esto dicen los cartageneros

El Universal salió a las calles a preguntarles a los cartageneros qué expectativas tienen de esta reapertura de las playas, y qué pensaban de los protocolos, y la mayoría indicó que no creen en que todos los puntos se cumplan como lo dispone el ministerio.

“Yo sí estoy de acuerdo con la apertura de las playas y eso... pero no estoy tan segura de que funcione eso de reserva. ¿Ante quién se realizará la reserva? ¿Cuál medio dispondrá el Distrito para el acceso igualitario a esa reserva y no a la monopolización de las entidades privadas? Además, creo que el tapabocas en playa aumenta los residuos y la verdad es que no nos va muy bien siendo aseados y respetuosos del entorno ambiental”, indicó la docente Yerlis Guardo.

María Angélica Julio indicó que “prefiero que las dejen cerradas, así se podría tener un mejor control, aunque yo he visto gente que se ha tomado hasta fotos en el mar y nada ha pasado”.

“Opino que debería ser con tope de capacidad la playa, con grupos no mayores a 6 o 7 personas, que haya distanciamiento entre los grupos, cero vendedores ambulantes. Para estar en playa es sin tapabocas”, dijo María Cristina Arguello, mientras que Laura Ballesteros señaló que “si nunca se pudo organizar la entrada a Playa Blanca imagínate ahora que la reserva se debe realizar en todas las playas”.