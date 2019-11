Mejoras en la infraestructura del Hospital Universitario del Caribe

Oportuna remodelación

Las siete salas de cirugía que están ubicadas en el tercer piso del hospital no estaban en óptimas condiciones, lo cual no facilitaba en nada la atención en los pacientes y quienes, en su mayoría se quejaban de esto, puesto que debían esperar mucho tiempo para ser atendidos, pero ahora, a raíz de la remodelación, todo ha cambiado y ahora las personas que necesitan que les realicen algún procedimiento quirúrgico, no deben esperar mucho.

Esta área ahora cumple con las condiciones de habilitación relacionadas con contaminación cruzada y ampliación de las salas, lo que permite que el cuerpo médico y enfermeros puedan hacer los procedimientos en mejores condiciones.

“Llegué aquí al hospital porque me sentía muy mal, pues por mucho tiempo había tenido un malestar en la cabeza que luego se convirtió en una especie de nódulo cancerígeno. Me atendieron enseguida y realizaron una cirugía que logró extraer este tumor. Solo puedo decir que aquí en el hospital han sido muy oportunos. Los médicos y las enfermeras, todos han estado muy pendientes de mí”, señaló Luis Alvarado, de 65 años, a quien le realizaron una cirugía que duró 13 horas continuas.

En cuanto al área de Consulta Externa, remodelaron los 19 consultorios, limpiaron y adecuaron los pisos del pasillos y las áreas administrativas. También repararon los techos, por donde anteriormente se filtraba el agua cuando llovía, a su vez realizaron el mantenimiento preventivo y correctivo del tanque de almacenamiento de agua potable.