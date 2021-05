Menor venezolano podría perder dedos del pie por una bacteria

Mientras jugaba en el patio de su casa, a Jhovanny Mejía Carroz, de 7 años, le cayó una piedra en el pie derecho, hecho que sucedió el 15 de octubre del 2020. El menor solo sintió dolor, pero al pasar los días su miembro inferior se fue hinchando y por eso lo llevaron al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño).

“Ahí fue internado seis días. Le dieron de alta y el 30 de octubre lo volvimos a llevar porque le seguían doliendo. Lo hospitalizaron por siete días y cuando le dieron la de alta salió con prescripción médica y consulta externa especializada”, explicó Jhovanny Mejía, padre del niño.

Ellos son venezolanos y no están afiliados a ninguna EPS, por lo que recurrieron al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), pero Jhovanny alega que en primera instancia no recibieron ayuda.

El 3 de enero el menor fue llevado a la Casa del Niño. “Los médicos dijeron que tenía un absceso cutáneo, furúnculo y antrax de miembro, por lo que requería ser hospitalizado, pero al no contar con EPS, no podían dejarlo, sino nos tocaba a nosotros pagar. Como no podíamos, nos mandaron tratamiento en casa y una consulta especializada”, explicó Mejía, quien nuevamente pidió ayuda al Dadis.