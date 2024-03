“Mentirosa”: El nuevo ataque de Dau a Leo Espinosa

Además, Espinosa le recriminó a Dau que nadie le paga por su conocida postura crítica contra su gestión cuando fue alcalde de la ciudad. Lea aquí: “A mí no me ‘cuadran’”: Rifirrafe entre Leonor Espinosa y Dau

Es de recordar que hace un par de días la reconocida cocinera cartagenera a nivel mundial tuvo un rifirrafe en X con William Dau en redes, pues criticó que el exalcalde la acusara de “clasista chef estrato 10” y la invitara a dedicarse a la cocina, pues de la política no tenía conocimiento.

Al señalamiento “¿Ya Dumek te cuadró?”, la chef expuso: “A mí nadie me ‘cuadra’ señor Dau. No ocurrió en septiembre de 2022, cuando su alcaldía me invitó a participar en proyectos sobre inseguridad alimentaria y luego a un reconocimiento público”.